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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya   | 25.10.2021
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

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