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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Miraç Kaya  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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