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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Miraç Kaya, Suat Salgın  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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