Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.

Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

[1/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [2/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [3/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [4/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [5/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [6/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [7/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [8/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [9/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [10/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. × [1/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [2/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [3/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [4/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [5/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [6/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [7/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [8/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [9/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. [10/10] Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra ormana sıçradı.

İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

