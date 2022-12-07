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Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de hasat sezonunun başlamasından itibaren yaklaşık iki aylık süreçte bahçelerden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 78 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İlkan Toprak   | 07.12.2022
Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli tutuklandı

Balıkesir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Körfezi bölgesinde ve Erdek ile Bandırma ilçelerinde 2022-2023 sezonunda yaşanan 49 ayrı zeytin hırsızlığı olayından 46'sı ile ilgili 78 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden 18'i Edremit ve Havran ilçelerinde çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Serbest bırakılan 60 şüpheliden 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bu hasat sezonunda alınan önlemlerin Körfez ve Güney Marmara ilçelerinde kaymakamlar tarafından koordine edildiğini, jandarma ve emniyet birimlerinin yoğun denetimiyle zeytin bahçelerinden yapılan hırsızlıkların önlenmesi için büyük gayret gösterildiğini bildirdi.

Bahçelerden yapılan hırsızlık olaylarında yakalanan şüpheliler hakkında bu yıl ilk kez mahkemelerce tutuklama kararlarının verildiğini belirten Şıldak, üreticinin alın terinin korunması konusunda çaba sarf eden ve duyarlılık gösteren bütün kurumlara teşekkür etti.

Hırsızlık olaylarının yüksek oranda aydınlatılması ve faillerin tutuklanmasının önemli olduğunu vurgulayan Şıldak, "Bu örnek çalışmayı ortaya koyan kaymakamlarımızı, jandarmamızı ve emniyetimizi kutluyorum. Aynı şekilde çalışmalara destek veren Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz alandaki çalışmalarını sezon sonuna kadar kararlılıkla sürdürecek ve bölgemizde üreticilerimiz için tehdit oluşturan hırsızlık olaylarının faillerini yakalayarak adalete teslim etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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