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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Miraç Kaya  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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