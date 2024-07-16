Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Balıkesir
Altıeylül ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 uçak, 1 helikopter, 4 dozer, 34 iş makinesi ve 110 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.