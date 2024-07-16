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DRON - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Miraç Kaya  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir

Altıeylül ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 uçak, 1 helikopter, 4 dozer, 34 iş makinesi ve 110 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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