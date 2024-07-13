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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Miraç Kaya  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir

Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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