Dolar
32.84
Euro
35.55
Altın
2,371.35
ETH/USDT
3,092.70
BTC/USDT
57,503.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon kampı kapsamında bulunduğu Macaristan’ın 2. Lig ekiplerinden Szeged Csanad ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balikesir

Altıeylül ilçesi Akarsu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 18 araç ve 60 personelle yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
İletişim Başkanlığından, ABD’de "Belirsizlik Çağında NATO İçin Sınamalar ve Fırsatlar" yuvarlak masa toplantısı
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor

ABD'de milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı sıcaklar yayılıyor

ABD'de milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı sıcaklar yayılıyor
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kırklareli’nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli’nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet