Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balikesir
Altıeylül ilçesi Akarsu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yangın, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 18 araç ve 60 personelle yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.