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Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Miraç Kaya  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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