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Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlkan Toprak  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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