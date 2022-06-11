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Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Miraç Kaya   | 11.06.2022
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Erkan Yıldız/AA

Balıkesir

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Olay yerinde 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.


Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 11 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri ise hastane morglarına götürüldü.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettikleri öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, vinç yardımıyla kaza yerinden alındı. Yolda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Vali Hasan Şıldak kaza yerinde inceleme yaptı

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kazanın, Kepsut-Dursunbey kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldiğini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız gerekli incelemeleri yapıyor. Vatandaşlarımızın şu anda yanındayız. Bütün ihtiyaçları giderilecek, tüm tedbirler gözden geçirilecek. Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz. Tüm trafik timlerimiz, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerimiz görevinin başında. Şu an biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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