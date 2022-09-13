Dolar
18.25
Euro
18.30
Altın
1,701.46
ETH/USDT
1,612.80
BTC/USDT
21,387.00
BIST 100
3,574.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor. Kral 3. Charles, Belfast'a geldi.
logo
Gündem

Balıkesir'de helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen helikopter destekli "Kökünü Kurutma" operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

Uğur Ulu, Miraç Kaya   | 13.09.2022
Balıkesir'de helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

Balıkesir

Balıkesir ve ilçe cumhuriyet başsavcılıklarınca gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki 90 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine şafak vaktinde harekete geçen aralarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 645 polis, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinesinde 93 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Havadan da polis helikopterinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" isimli operasyon kapsamında 25'i daha önce işlediği suçlardan aranan toplam 59 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 tabanca fişeği, 8 tüfek kartuşu, 2 kilo 458 gram esrar, 138 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir, 950 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 133 kilogram bandrolsüz tütün, 30 bin dolu makaron, 18 bin 600 boş makaron, 4 sigara sarma makinesi, 24 paket kaçak sigara, 12 elektronik sigara, 172 kaçak puro, 208 cinsel içerikli kaçak ürün ve şase numarası kazınmış bir motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak
"Suriyeli bebekler nedeniyle Türk bebeklere kuvöz bulunamadığı" iddiası
Evladını terör örgütünden kurtaran Ayşegül Biçer: Annelerimizin feryadına ortak olalım
Diyarbakır annesi Yüceyurt: Oğlum devletimize sığın

Benzer haberler

Balıkesir'de helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu

Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet