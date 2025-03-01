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Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çocuklar soğuktan donmak üzere buldukları köpek yavrusunu kalp masajıyla hayata bağladı.

İlkan Toprak, Besire Demir  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü Fotoğraf: Besire Demir/AA

Balıkesir

Gömeç İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Mizgin Deveci, Mihrimah Şimal Demir ve Yiğit Hacıoğlu, okul bahçesinde soğuktan etkilenen yeni doğmuş bir köpek yavrusu buldu.

Köpeğin nefes almadığını fark eden çocuklar, kalp masajı yapmaya başladı.

Yeniden nefes almaya başlayan yavru köpeği besleyen çocuklar, daha sonra veterinere götürdü.

Veteriner Hekim Abdullah Yılmaz, köpeğin soğuk hava nedeniyle şok yaşadığını belirterek, gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

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Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
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