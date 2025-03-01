Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çocuklar soğuktan donmak üzere buldukları köpek yavrusunu kalp masajıyla hayata bağladı.
Balıkesir
Gömeç İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Mizgin Deveci, Mihrimah Şimal Demir ve Yiğit Hacıoğlu, okul bahçesinde soğuktan etkilenen yeni doğmuş bir köpek yavrusu buldu.
Köpeğin nefes almadığını fark eden çocuklar, kalp masajı yapmaya başladı.
Yeniden nefes almaya başlayan yavru köpeği besleyen çocuklar, daha sonra veterinere götürdü.
Veteriner Hekim Abdullah Yılmaz, köpeğin soğuk hava nedeniyle şok yaşadığını belirterek, gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.