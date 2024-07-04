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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Kastamonu’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
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Balıkesir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Miraç Kaya, Erkan Yıldız  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Balıkesir

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkarak ormanlık alana sirayet eden yangına, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, 1 greyder ve diğer kurumlarda gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

Ekipler, daha fazla yayılması önlenen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

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