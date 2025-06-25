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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

İlçeye bağlı kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmeye çalışıyor.

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