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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Miraç Kaya, Murat Seyman  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

Kırsal Sinandede Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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