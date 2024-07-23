Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir
Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.