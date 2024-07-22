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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hakan Firik  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

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