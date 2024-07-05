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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Miraç Kaya, Emrah Çakmak  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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