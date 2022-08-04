Dolar
17.94
Euro
18.38
Altın
1,793.17
ETH/USDT
1,589.10
BTC/USDT
22,499.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Miraç Kaya   | 04.08.2022
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak
Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri

Benzer haberler

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı

Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yanan ormanların eski haline dönmesi 60 yılı bulabiliyor

Yanan ormanların eski haline dönmesi 60 yılı bulabiliyor
Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet