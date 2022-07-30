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Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Hakan Firik   | 30.07.2022
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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