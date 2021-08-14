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Balıkesir'de aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan iki ayrı yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü.

Suat Salgın   | 14.08.2021
Balıkesir'de aynı saatlerde çıkan iki yangın, zamanında müdahalelerle söndürüldü

Balikesir

Küçükköy Mahallesi Badavut mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Orman Bölge Şefliği ve itfaiye ekipleri, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda kişi, gönüllü olarak destek verdi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde Mutluköy'de de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın mahallindeki çalışmaları yerinde denetleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarımsaklı bölgesinde aynı anda birkaç noktada yangın çıktığını belirtti.

Yangınlara, Orman Bölge Şefliği, belediye ve itfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiğini vurgulayan Ergin, yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

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