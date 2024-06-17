Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altında
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Balikesir
İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına 7 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 100 personel ile müdahale ediliyor https://t.co/fK41auUYpV pic.twitter.com/FvP0ciE2az— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 17, 2024
İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangında 3 uçak, 4 helikopter, 3 dozer, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 6 hizmet aracı ve 200 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 araç, DSİ'den bir eskavatör, 3 TOMA, 12 AFAD personeli ile çalışma yapıldı.
Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.