Dolar
40.89
Euro
47.83
Altın
3,341.46
ETH/USDT
4,631.30
BTC/USDT
118,759.00
BIST 100
10,823.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi
Kazada ölen gencin ailesi, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor
Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Benzer haberler

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Parklara konulan "acil durum konteynerleri" hayat kurtaracak

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor
AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
Bakan Kurum: 6,1’lik depremden etkilenen illerde 675’i konut, 831 yapı ağır hasarlı veya yıkık

Bakan Kurum: 6,1’lik depremden etkilenen illerde 675’i konut, 831 yapı ağır hasarlı veya yıkık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet