Balıkesir'in Sındırgı ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir ve Manisa'da ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor Balıkesir'in Sındırgı ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda yangın çıktı.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle müdahale ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle, karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Ağaççılar köyü mevkisinde yerleşim alanına yakın ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.06'da orman yangını çıktığı ihbarı üzerine ekiplerce derhal müdahale başlatıldığı belirtildi.

Yangına Bolu AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği, Bolu İtfaiyesi ile İl Jandarma Komutanlığından toplam 89 personel ve 17 araçla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Yangının çevresi ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınarak güvenlik tedbirleri alınmış olup, çevrede ve yerleşim alanlarında risk teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.