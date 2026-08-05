Balıkesir ve Malatya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı Balıkesir'in Manyas ilçesi ile Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Darıca Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Yangın bölgesinde, AFAD 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 8 araç ve 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel, Jandarma 2 araç ve 10 personel görev yapmaktadır."