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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük Valiliği’nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Balıkesir Sındırgı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Miraç Kaya, Murat Seyman  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Balıkesir Sındırgı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı Alyaka Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.

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