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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 14 ildeki FETÖ soruşturmasında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Miraç Kaya   | 30.11.2021
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen doktor, avukat, polis ve subay gibi 17 kamu görevlisi ile 4'ü askeri okullarda ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda bazı zanlıların gözaltına alındığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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