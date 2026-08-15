Balıkesir'in Altıeylül, İzmir'in Karşıyaka, Muğla'nın Marmaris ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Balıkesir, İzmir, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahale ediliyor Balıkesir'in Altıeylül, İzmir'in Karşıyaka, Muğla'nın Marmaris ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 100 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sındırgı

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 16 helikopter, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 178 personel ile müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ile yangın işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kastamonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Hoca köyü Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Mersin

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter yönlendirildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.