Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balikesir
İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracının yanı sıra 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.
Komşu illerden 4 helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.