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(DRON) Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. -VTR-
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Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Miraç Kaya, Burak öksüz  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

Balikesir

İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracının yanı sıra 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

Komşu illerden 4 helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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