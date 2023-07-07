Balıkesir’deki yerel yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Balıkesir
Güre Mahallesi'nde aniden başlayan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur, denizde ve havuzlarda bulunan tatilcilere zor anlar yaşattı.
Ayrıca, yerel yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalara neden oldu.
Sürücüler su birikintilerinden dolayı ilerlemekte zorluk çekti ve trafik durma noktasına geldi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.