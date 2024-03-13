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Bakırköy'de tırın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy'de bulundukları otomobilin üzerine tırın dorsesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Alper Korkmaz  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Bakırköy'de tırın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halindeki tırın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44) ve kızı Merve Aytekin (16) ile annesi Güler Rukiye Aytekin (67) için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Camiye, Aytekin ailesinin yakınları ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

Sürücü tutuklanmıştı

Rauf Orbay Caddesi'nde 11 Mart'ta Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep Aytekin, Sultan Aytekin, Güler Rukiye Aytekin ve Merve Aytekin hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F. (50) dün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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