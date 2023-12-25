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Bakırköy'de röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 4 zanlı yakalandı

Sosyal medya için yapılan sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edilirken, diğer 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ferhat Yasak  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Bakırköy'de röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 4 zanlı yakalandı

İstanbul

Bakırköy'de, sosyal medya için yapılan sokak röportajında devlet aleyhinde ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Özgürlük Meydanı'nda 24 Aralık'ta yapılan sokak röportajı sırasında devlet aleyhinde ifadeler sarf edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Röportajın ardından 4 şüphelinin Bakırköy sahiline doğru gittikleri belirlendi.

İlçedeki bir parkta polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden B.T. ve S.Y.G'nin ise "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle ayrıca ifadesi alındı.

S.Y.G. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, N.K. ve F.G. ise serbest bırakıldı.

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