Dolar
35.86
Euro
37.24
Altın
2,805.31
ETH/USDT
3,356.60
BTC/USDT
104,901.00
BIST 100
10,001.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü

Bakırköy'de bariyerleri aşıp viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Selami Küçükoğlu  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde E.A. idaresindeki 34 HV 6987 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıkarak yön levhaları ile ağaçlara, ardından bariyerlere çarparak viyadükten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve hafif yaralanan sürücü E.A. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çekici ve vinç yardımıyla viyadükte sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasına devam edildi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Milli İstihbarat Akademisi "Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü" başlıklı raporunu yayımladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız tutuklandı

Benzer haberler

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet