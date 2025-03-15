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Bakırköy'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı

Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Bakırköy'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halinde olan 188 metre uzunluğundaki "MSC Rhiannon" isimli geminin Ahırkapı demir sahasında karaya oturduğu belirtilerek, "MSC Rhiannon isimli konteyner gemisine kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatılmıştır." denildi.

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