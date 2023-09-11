Dolar
26.87
Euro
28.85
Altın
1,925.08
ETH/USDT
1,584.90
BTC/USDT
25,649.00
BIST 100
8,342.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakırköy'de kara yoluna giren başıboş atlar, trafiğin aksamasına neden oldu

Bakırköy'de, D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

İbrahim Halil Aktürk  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Bakırköy'de kara yoluna giren başıboş atlar, trafiğin aksamasına neden oldu

İstanbul

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinden Topkapı yönüne doğru koşan iki atı görenler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kara yolunda koşan atları durdurmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonunda trafik akışını kesen ekipler, durdurduğu iki atı yoldan çıkarmayı başardı.

Atların kara yolunda koştuğu anlar ve bölgeye gelen polis ekiplerinin atları durdurmaya çalışması, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan: Kazakistan ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil
Bakırköy'de kara yoluna giren başıboş atlar, trafiğin aksamasına neden oldu
Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti
İntihar ettiği belirtilen kızının eşyalarını adliyeden alan İngiliz anne, olayın aydınlatılmasını istiyor

Benzer haberler

Bakırköy'de kara yoluna giren başıboş atlar, trafiğin aksamasına neden oldu

Bakırköy'de kara yoluna giren başıboş atlar, trafiğin aksamasına neden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet