Dolar
12.23
Euro
13.82
Altın
1,806.88
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,781.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış törenine katılacak AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşuyor
logo
Gündem

Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevine Tüm Bel-Sen üyelerinden destek

Bakırköy Belediyesi önünde 33 gündür grevde olan Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyelerine, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı Tüm Bel-Sen üyesi memurlar destek verdi.

Mustafa Hatipoğlu   | 26.11.2021
Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevine Tüm Bel-Sen üyelerinden destek

İstanbul

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan KESK'e bağlı sendikanın üyeleri, "Grevdeki Bakırköy Belediye işçisinin yanındayız" ve "Geçinemiyoruz zamlara hayır, ek protokol hayata geçirilsin" yazılı pankartlar açtı. "Yaşasın sınıf dayanışması", “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atan gruptakilere belediye işçileri de katıldı.

Gruptakiler adına yapılan açıklamada, "Yaşanan sıkıntılardan kaynaklı eksikliklerin giderilmesi için toplu sözleşmemizdeki bazı maddelerin değiştirilmesine yönelik protokolün bir an önce sonuçlandırılıp imza atılmasını istiyoruz. Bakırköy halkına hizmet veren Belediye-İş Sendikalı işçi arkadaşlarımız 33 gündür grevdeler. İşçi arkadaşlarımıza dayatılan sıfır zam kabul edilebilir bir durum değildir." ifadeleri kullanıldı.

Greve, farklı illerden bazı sendika üyelerinin de katıldığı gözlendi. Polis ekiplerinin eylem ve grev nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Güney Afrika'daki Kovid-19 varyantı için toplantı yaptı
Afrika'nın güneyinde tespit edilen Kovid-19'un 'süper varyantı' dünyada endişe yarattı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi
Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı
Hong Kong’da Kovid-19’un yeni varyantına rastlandı

Benzer haberler

Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevine Tüm Bel-Sen üyelerinden destek

Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevine Tüm Bel-Sen üyelerinden destek

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 32. gününde

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 24. gününde

Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden 'bina çürük' savunması

Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden 'bina çürük' savunması