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Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 10.02.2023
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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