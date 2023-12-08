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Bakanlıktan, "Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor" haberiyle ilgili açıklama

Esin Işık  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Bakanlıktan, "Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor" haberiyle ilgili açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor" haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından, haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."

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