Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerinin ardından açıklama yapıldı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin, "Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır." açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.