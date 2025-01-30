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Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerinin ardından açıklama yapıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin, "Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."


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