Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 93 yaşındaki Vural'a ilişkin,"Yaşlımız, Bakanlığımız personelinin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sonucunda Kayseri'de hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan "93 yaşındaki Niyazi Vural yardım bekliyor" paylaşımlarına ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 93 yaşındaki Vural'a ilişkin,"Yaşlımız, Bakanlığımız personelinin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sonucunda Kayseri'de hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan "93 yaşındaki Niyazi Vural yardım bekliyor" şeklindeki paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Kayseri İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçip, Vural'ın ailesiyle görüşerek, hanede incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

İnceleme sonucunda Niyazi Vural'ın oğlunun sağlık sorunları nedeniyle babasının bakımını sürdüremeyeceğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlımız, Bakanlığımız personelinin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sonucunda Kayseri'de hizmet veren bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmiştir. Niyazi Vural'ın bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."