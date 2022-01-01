Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:
"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."
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