Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,735.10
BTC/USDT
47,317.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 01.01.2022
Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

Benzer haberler

Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

Tüketiciler Kovid-19 sürecinde en fazla ulaşım hizmetlerinde sorun yaşadı

Çevrenin korunmasına yönelik ithalat denetim tebliğleri yayımlandı

Türkiye'deki uluslararası fuarlarda yabancı firmalar, perakende satış yapamayacak

Türkiye'deki uluslararası fuarlarda yabancı firmalar, perakende satış yapamayacak
Vatandaşlar artık bilgileri dışında şirket ortağı olarak eklenemeyecek

Vatandaşlar artık bilgileri dışında şirket ortağı olarak eklenemeyecek
Tüketicilerden yüzde 53,2'sinin "yüksek bilinç" düzeyinde olduğu belirlendi

Tüketicilerden yüzde 53,2'sinin "yüksek bilinç" düzeyinde olduğu belirlendi