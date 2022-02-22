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Bakanlık, ekonomiyi anlattığı kadınlara aile bütçesini yönetmeyi de öğretiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirmeleri ve aile bütçesini iyi organize edebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalarla 692 bin 241 kişiye ulaştı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 22.02.2022
Bakanlık, ekonomiyi anlattığı kadınlara aile bütçesini yönetmeyi de öğretiyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ile Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndaki hedefler arasında yer alan "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" çalışmaları doğrultusundaki seminerler 2017'de başlatıldı.

Seminerlerle, kadınların ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve aile bütçesini iyi organize edebilmeleri amaçlanıyor.

Para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalığın artırılması hedefiyle düzenlenen etkinliklerde, kadınların ekonomik açıdan güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgiler veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan meslek elemanları ve ilgili kurum temsilcileri görev yapıyor.

Geçen yıl 224 bin 561 kişiye ulaşıldı

Kovid-19 salgını sürecindeki seminerler, radyo programları gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla veya dijital platformlar üzerinden çevrim içi yapıldı.

Seminerler geçen yıl ocaktan aralık sonuna kadar 10'u büyükşehirlerde olmak üzere 20 ilde, 224 bin 561 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerlerin başladığı 2017 bu yana ise 692 bin 241 kişiye ulaşıldı.

Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerleri, bu yıl da 81 ilde düzenlenmeye devam edilecek.

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