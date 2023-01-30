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Bakanlar Varank ve Kurum, Konya’da zırhlı tank kurtarıcıyı kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Abdullah Doğan   | 30.01.2023
Bakanlar Varank ve Kurum, Konya’da zırhlı tank kurtarıcıyı kullandı

Konya

Bakanlar Varank ve Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, tarım alet ve ekipmanları üreten fabrikayı gezdi.

Burada yetkililerden bilgi alan Varank ve Kurum, daha sonra kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K'nin üretildiği MPG Makine AŞ'yi ziyaret etti.

Varank ve Kurum, burada 48 ton ağırlığındaki kurtarıcı M4K'yi bir süre kullandı.

Her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle donatılan kurtarıcıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, "Çok güçlü, balistik koruması var, çok ağır. 48 tonluk bir araç. Çok güçlü ve yetenekli, çok beğendim. Konyalıları tebrik ediyoruz. Şu anda ordumuzda kullanılıyor, askerimizin çok işine yarıyor. Bu bir tank ve zırhlı araç taşıyıcısı." diye konuştu.

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