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Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangında dumandan etkilenen gönüllülere ilk müdahalede bulunan UMKE ve sağlık ekiplerine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yardım etti.

Osman Akça, Durmuş Genç   | 23.06.2022
Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Muğla

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangının çıktığı ve devam ettiği noktalarda incelemelerde bulundu.

Bakanlar, alevlerle mücadele eden ekiplere moral verdi ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Beraberindeki ekipte yer alan bir veteriner hekimden de yaban hayatı ile ilgili bilgi alan Kirişci, daha sonra yangının devam ettiği noktada görev alan Marmaris ve Akyaka'dan gelen, rüzgar sörfçülerinden oluşan gönüllü ekiple karşılaştı.

Ayakkabılarını çıkardı, tişört hediye etti

Kirişci, ekipte güneşten ve dumandan etkilenen gönüllülere müdahalede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık ekiplerine yardım etti.

Dumandan etkilenen bir gönüllüye oksijen veren Kirişci, ayakkabılarını da çıkarmasına yardım ederek, ayaklarına soğutucu sprey sıktı.

"Süpermen sana bir tişört hediye edeyim"

Bakan Kirişci, üzerinde "Süpermen" yazılı tişörtü kirlenen ve terden sırılsıklam olan gönüllüye, "Süpermen sana bir tişört hediye edeyim" diyerek, kendi yedek tişörtünü verdi.

Kirişci, dumandan ve güneşten etkilenen bir başka gönüllünün gözüne damla damlattı.

Gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kirişci, onlara yiyecek ve ayran ikram etti.

Saha incelemesinde, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da hazır bulundu.

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