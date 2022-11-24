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Bakanlar Kurum ve Soylu, depremden etkilenen Gümüşova'da muhtarlarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gümüşova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Aykut Karadağ   | 24.11.2022
Bakanlar Kurum ve Soylu, depremden etkilenen Gümüşova'da muhtarlarla buluştu Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Depremin ardından bölgede bulunan Bakan Kurum ve Soylu, Gümüşova kaymakamlık binasında, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

Toplantının ardından Soylu, Gümüşova esnafını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum, incelemelerde bulunmak üzere, Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçti.


Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

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