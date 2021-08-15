Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı.
Sinop
Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan selde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Demirkol'un cenazesi, Çayiçi Mahallesi Camisi'ne getirildi.
İki çocuk annesi Demirkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demirkol'un tabutunun taşınmasına yardım etti.
Kurum ve Karaismailoğlu, aileye taziye dileklerini de iletti.
Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Gülcan Demirkol'un eşi Hüseyin Demirkol'un koluna giren Kurum, kendisini teskin etmeye çalıştı. Kurum, rahatsızlanan Demirkol'a su içirip, yüzünü yıkadı.
Hüseyin Demirkol'un selde akıntıya kapılan iki çocuğu ve annesini arama çalışmalarının da devam ettiği belirtiltdi.
Kurum ve Karaismailoğlu, Babaçay köyünde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde de incelemelerde bulundu.
Kurum ve Karaismailoğlu, bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, köy sakinleriyle sohbet etti, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Vatandaşlara yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü veren Kurum ve Karaismailoğlu'na incelemelerinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.