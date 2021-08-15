Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı.

Fatih Mehmet Kürkçü, İlyas Gün   | 15.08.2021
Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

Sinop

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan selde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Demirkol'un cenazesi, Çayiçi Mahallesi Camisi'ne getirildi.

İki çocuk annesi Demirkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demirkol'un tabutunun taşınmasına yardım etti.

Kurum ve Karaismailoğlu, aileye taziye dileklerini de iletti.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Gülcan Demirkol'un eşi Hüseyin Demirkol'un koluna giren Kurum, kendisini teskin etmeye çalıştı. Kurum, rahatsızlanan Demirkol'a su içirip, yüzünü yıkadı.

Hüseyin Demirkol'un selde akıntıya kapılan iki çocuğu ve annesini arama çalışmalarının da devam ettiği belirtiltdi.

Kurum ve Karaismailoğlu, Babaçay köyünde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde de incelemelerde bulundu.

Kurum ve Karaismailoğlu, bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, köy sakinleriyle sohbet etti, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vatandaşlara yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü veren Kurum ve Karaismailoğlu'na incelemelerinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Filistin'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı olduğu bildirildi
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü
İstanbul'da 14 milyon 933 bin 567 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı

Sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelerde 48 saatteki yağış miktarı, 1 yıllık toplam yağışın 3'te 2'sini buldu

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
Tesla Enerji, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarını yalanladı

Tesla Enerji, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarını yalanladı