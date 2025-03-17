Bakan Yumaklı, "sahipsiz köpekler" konusunu Bakan Yerlikaya ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesinde, sahipsiz köpekler konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya’yı Bakanlığımızda misafir ederek, ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 17, 2025
Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an… pic.twitter.com/L3FHbvdCKh
Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.