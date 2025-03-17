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Gündem

Bakan Yumaklı, "sahipsiz köpekler" konusunu Bakan Yerlikaya ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesinde, sahipsiz köpekler konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız." dedi.

Seda Tolmaç  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Bakan Yumaklı, "sahipsiz köpekler" konusunu Bakan Yerlikaya ile görüştü

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

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Bakan Yumaklı, "sahipsiz köpekler" konusunu Bakan Yerlikaya ile görüştü

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