Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne 86 milyon avro bütçe ayrıldığını belirterek, "6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize ulaşmış olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı: Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi ile 40 bin haneye ulaşacağız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne 86 milyon avro bütçe ayrıldığını belirterek, "6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize ulaşmış olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne 86 milyon avro bütçe ayrıldığını belirterek, "2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanına katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, projenin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'yı kapsadığını, doğal kaynakların korunması ile kırsal kalkınmanın birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Yumaklı, son yıllarda orman yangınları, kuraklık, sel, taşkın ve zirai don gibi afetlerin üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Geçen yıl Malatya'da yaşanan zirai donun kayısı üretimini ciddi şekilde etkilediğini hatırlatan Yumaklı, devletin üreticilerin yanında yer aldığını ve uygulanan destek programlarının olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Bu yıl hasat döneminde üreticilerin yeniden umutla tarlalara döndüğünü dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

“Çok şükür bunun güzel sonuçlarını da aldık. Artık bugün kayısı hasadını yaparken gözlerde mutsuzluk yerine ümidi, sevinci ve neşeyi gördüğümüzde mutlu oldum. Elbette sadece kayısıda değil, Türkiye'nin dört bir yanında farklı ürünlerde hasat devam ediyor. Bu sene yağışların da çok iyi olmasıyla birlikte inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek tarımsal üretim sonuçlarını alacağız. Elbette bunda yağışların katkısı büyük. Ancak üreticilerimizin çabası, alın teri ve emeği var. Dolayısıyla devletiyle omuz omuza vermiş üreticilerimizin elde ettiği bu başarı hem onlar hem de ülkemiz için hayırlı olsun.”

Fotoğraf : Yeter Erdine/AA

“40 bin hanemize ulaşmış olacağız”

Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kuraklık ve iklim değişikliğine karşı üretimi güçlendirmeyi amaçladığını belirten Yumaklı, "Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve IFAD'da birlikte bu projenin yürütülmesinde ayrılan bütçe 86 milyon avro. 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Projeyle toprak muhafazası, sel kontrolü, ağaçlandırma, mera ıslahı, hayvan içme suyu tesisleri ve kırsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirileceğini ifade eden Yumaklı, tarımsal üretim, modern sulama, yenilenebilir enerji, hayvancılık, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda da kredi ve hibe destekleri sağlanacağını kaydetti.

Kadınlar ve gençlerin üretim sürecine daha fazla katılımını önemsediklerini vurgulayan Yumaklı, Fırat Havzası'nda uygulanacak modelin diğer bölgelere de örnek olacağını söyledi.

Yumaklı, "Son 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımda, ormancılıkta ve su yönetiminde adeta çağ atladık. Üretimimizi artırırken doğal kaynaklarımızı da korumak, yani bir koruma kullanma dengesi oluşturmak da çok kıymetli. Fırat projesi de bu vizyonun en önemli ayaklarından bir tanesi. Burada ortaya konulacak olan model sadece bu havza için değil, ülkemizin diğer bölgeleri için de bir örnek teşkil edecek." dedi.

Bakan Yumaklı, programın ardından Malatya Orman İşletme Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, kayısı hasadına da katıldı

Bakan Yumaklı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde bir bahçede katıldığı kayısı hasadı programında yaptığı açıklamada ise geçen yıl nisan ayında etkili olan zirai don sonrası kente gelerek üreticilerle görüştüklerini hatırlatarak, o dönemde üreticilere endişe etmemeleri, ağaçlarını kesmemeleri ve bakım süreçlerinde devletin her aşamada yanlarında olacağı mesajını verdiklerini söyledi.

Geçen yıl ürünün olmadığı ağaçlarda bu yıl yeniden verim elde edildiğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bugün hepimizin yüzünü güldüren, geçtiğimiz senenin o karamsar zamanını üzerimizden atan, hamdolsun Rabb'ime ki çok güzel bir ürün şu anda görüyoruz ağaçlarda. Kayısı çok önemli ürünlerden bir tanesi. Neden? Çünkü biz Türkiye olarak dünya üretiminde kayısıda birinci sıradayız. Malatya da yüzde 54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Malatya kayısısını biliyorsunuz coğrafi işaretli. Dolayısıyla bu manada da çok özellikli ve önemli ürünlerimizden. Kuru kayısıda Malatya'nın üretimdeki oranı yüzde 85. Aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 19 milyar liralık Malatya ekonomisine bir katkısı var kayısının. Geçen yıl dediğim gibi bu bahçede, bu ağaçlarda bu dallarda herhangi bir şekilde ürün yoktu. Neredeyse bir tane bile numunelik yoktu. Yaprak yoktu. Çiçekler yanmıştı, yok olmuştu."

Geçen yıl yaşanan zirai don sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de olağanüstü hal ilan ettiklerini ve üretime devam edilebilmesi için çiftçilere yaklaşık 47 milyar liraya yakın zirai don desteği verildiğini ifade eden Yumaklı, bu desteğin yaklaşık 8 milyar lirasının ise Malatya'daki üreticilere yapıldığını söyledi.

Kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması

Malatya'da bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün kayısının katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yumaklı, özellikle modern kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Yumaklı, geçen yıl zirai donun ardından ziyaret ettiği üreticinin bahçesine yeniden geldiğini belirterek o dönemde üreticilere devletin her zaman yanlarında olacağı mesajını verdiklerini söyledi.

"Üreticilerimizin TARSİM yaptırmalarını istiyoruz"

Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği artık bizim her şeyimizi etkilemeye başladı. Buna göre hazır olmamız gerekir. TARSİM yani tarım sigortası yaptırılması konusunu buradan tekrar ifade edelim. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimizin bu ihtiyaçlarını daha sonra herhangi bir şekilde karşılaştıkları problemlerin tazmini konusu sürdürülebilir bir konu değil. O yüzden bütün üreticilerimizin TARSİM yaptırmalarını istiyoruz. Artık bize iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil, ama bizim hazır olmamız gerekir. Bu birinci kısmıydı. İkinci kısmı da bu konu gerçekleştiğinde kulaktan dolma bilgilerle değil, dedikodularla değil tabiri caizse, biz bunun siyasi saiklerle olduğunu da burada tespit etmiştik. Bakanlığımızın üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli, sorumlu Bakanlığımızın karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim. Eğer bunu yaparsak işte bugünkü güzel sonuçları almış oluyoruz. Ben hem Malatya'ya hem hasadın diğer ürünlerde de devam etmiş olduğu güzel ülkeme hayırlı, bereketli, kazasız, belasız bir hasat dönemi diliyorum."

Bakan Yumaklı daha sonra işçilerle birlikte kayısı topladı, kayısıların kurutulmaya bırakılmadan önce çekirdeğini çıkardı.

Etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile diğer ilgililer katıldı.